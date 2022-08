Wildorado Geburtstag

“Sweet 15” – Das Wildorado feiert Geburtstag!

Am Samstag, den 03. September, heißt es “15 Jahre Wildorado” – und wir sind ab 12:00 Uhr LIVE vor Ort!

Bereits ab 10:00 Uhr erwartet Sie ein tolles Programm mit vielen Schnupper-Fitness- und Aquakursen,

tollen Spielen und Wettbewerben in der Schwimmhalle und Eventaufgüssen in der Sauna.

Auch ein Blick hinter die Kulissen wird an diesem Tag ermöglicht.

Gestärkt werden kann sich an der Grillstation oder am Eisstand.

Für Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt.

Für Personen mit einer Mitgliedschaft ist der Eintritt kostenfrei.

Erwachsene zahlen 7,00 Euro und Kinder 4,50 Euro.

Mehr Informationen finden Sie auf Facebook: >Wildorado “Sweet 15″<