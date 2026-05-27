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Wildauer Stadtfest 2026

 

12. Stadtfest Wildau

 

Am Samstag, den 27. Juni 2026, wird Wildau wieder zur Festmeile!
Feiern Sie gemeinsam mit uns sowie Wildauer Vereinen und Institutionen an über 30 Ständen.

Rund um die Feuerwehr Wildau erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm mit Aktionen für Jung und Alt.
Für die Kleinsten besonders spannend: der Stationen-Lauf. An diversen Ständen werden Geschicklichkeit, Ausdauer und Kreativität getestet und mit Punkten belohnt. Wer diese eifrig auf seiner Laufkarte sammelt, kann sich einen liebevoll gepackten Überraschungsbeutel sichern.

Der Eintritt ist frei – also nichts wie hin!

An der Feuerwehr Wildau,
Ludwig-Witthöft-Straße 1

 

Außerdem den ganzen Tag über:
– A10 Center Quiz: Beantworten Sie Schätzfragen und sichern Sie sich tolle Gewinne!
Erlebnisgarantie und Mitmachangebote
Hüpfburg und Schausteller
Herzhaftes und Süßes für den kleinen und großen Hunger zum Beispiel:
Kaffee und Crêpes, Burger, Knobi-Brot,
Kanalwurst, Leckeres vom Grill und Getränke 

… und ab 20:00 Uhr

Livemusik mit JCB – Just a Cool Band!
Eindrücke vom Stadtfest Wildau 2025:

 

Wir bedanken uns bei:

 

  

WIWO Wildau

  

BER Flughafen Berlin-Brandenburg

  

  

 
 

A10 Center

 

  

Berth Werbung

Diese Wildauer Vereine und Institutionen sorgen in diesem Jahr für ein buntes und abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm:

 

  1. Apotheke im Gesundheitszentrum
  2. AWO Wildau GmbH
  3. BB Radio
  4. Beiräte der Stadt Wildau
  5. Bürgerbündnis Wildau (BBW)
  6. DRK Ortsverein Wildau
  7. Europa-Union Kreisverband LDS
  8. Freiwillige Feuerwehr Wildau
  9. Fraktion CDU/GfW/Grüne
  10. Gewerbeverein Wildau e.V. 
  11. Jagdverband Königs Wusterhausen e.V.
  12. KEIKO e.V.
  13. Kinderhilfe e.V. Brandenburg
  14. KJV e.V. Jugendarbeit im Herzen Brandenburgs
  15. Klinikum Dahme-Spreewald GmbH – Gesundheitsakademie
  16. Kunstfoyer Wildau
  17. DIE LINKE. Wildau
  18. Ortschronisten
  19. radioSKW
  20. Radio Teddy
  21. Schützengilde 1853 Königs Wusterhausen/Wildau e.V.
  22. Schwimmsportverein Wildau e.V.
  23. SG Phönix Wildau 95 e.V.
  24. SPD Ortsverein Wildau
  25. SV Motor Wildau e.V.
  26. Tauchsportgemeinschaft „Dubrow-Wels 68“ e.V.
  27. Vivarena „Yoga stimmt“ & „Logopädische Praxis“
  28. Wassersport Club Wildau e.V. (WCW)
  29. Wildauer Wohnungsbaugesellschaft GmbH (WiWO)
  30. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH