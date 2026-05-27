Wildauer Stadtfest 2026

12. Stadtfest Wildau

Am Samstag, den 27. Juni 2026, wird Wildau wieder zur Festmeile!

Feiern Sie gemeinsam mit uns sowie Wildauer Vereinen und Institutionen an über 30 Ständen.

Rund um die Feuerwehr Wildau erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm mit Aktionen für Jung und Alt.

Für die Kleinsten besonders spannend: der Stationen-Lauf. An diversen Ständen werden Geschicklichkeit, Ausdauer und Kreativität getestet und mit Punkten belohnt. Wer diese eifrig auf seiner Laufkarte sammelt, kann sich einen liebevoll gepackten Überraschungsbeutel sichern.

Der Eintritt ist frei – also nichts wie hin!

An der Feuerwehr Wildau,

Ludwig-Witthöft-Straße 1

Außerdem den ganzen Tag über:

– A10 Center Quiz: Beantworten Sie Schätzfragen und sichern Sie sich tolle Gewinne!

– Erlebnisgarantie und Mitmachangebote

– Hüpfburg und Schausteller

– Herzhaftes und Süßes für den kleinen und großen Hunger zum Beispiel:

Kaffee und Crêpes, Burger, Knobi-Brot,

Kanalwurst, Leckeres vom Grill und Getränke

… und ab 20:00 Uhr – Livemusik mit JCB – Just a Cool Band!

Eindrücke vom Stadtfest Wildau 2025:

Wir bedanken uns bei:

Diese Wildauer Vereine und Institutionen sorgen in diesem Jahr für ein buntes und abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm: