Wernecke sucht Fahrzeugaufbereiter

Du liebst saubere Fahrzeuge und arbeitest gern mit Sorgfalt und Blick fürs Detail?
Dann werde Teil unseres Teams im BMW Autohaus in Wildau.
Ab sofort sucht die Wernecke GmbH einen
Fahrzeugaufbereiter- / Wäscher (m/w/d)
in Wildau
Das bieten wir Ihnen:
• Arbeiten mit Premium-Fahrzeugen
• Vollzeitstelle mit flexiblen Arbeitszeiten
• Ein motiviertes Team und familiäres Arbeitsklima
• Getränkeversorgung (kostenlos Kaffee, Wasser, Obst)
• Leistungsbezogene Prämien, Mitarbeiterrabatte, Betriebliche Benefits wie u.a. Firmenfeiern und Gutscheine zu privaten Anlässen
• einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz in einem Unternehmen mit starkem Markenportfolio
Das sollten Sie mitbringen:
• Erste Erfahrung in der Fahrzeugpflege von Vorteil
• Zuverlässigkeit und gründliche Arbeitsweise
• gute Umgangsformen und Teamfähigkeit
• Führerschein der Klasse B
Das sind Ihre Aufgaben:
• Außen- und Innenreinigung von Kunden- und Gebrauchtfahrzeugen
• Unterstützung bei der Fahrzeuglogistik auf dem Hof
• Lademanagement
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung:
Per E-Mail an info@bmw-wernecke.de oder per Post an die Filiale in Wildau
Wernecke GmbH
Richard-Sorge-Straße 30–32
15745 Wildau
zu Hd. Fr. Hessenmöller