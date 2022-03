HOL-BRINGE-SERVICE.

TEILEN SIE MIT UNS IHRE LEIDENSCHAFT FÜR BMW.

BEWERBEN SIE SICH JETZT BEI BMW WERNECKE IN WILDAU

BMW steht für Innovation, Leistung und Leidenschaft. Diese Werte kennzeichnen nicht nur

unsere Automobile, sondern auch unsere Mitarbeiter. Wir suchen Sie im Rahmen einer Nebenbeschäftigung auf 450 € Basis als:

MITARBEITER IM HOL-BRINGE-SERVICE (M/W/D)

Sie sind im Besitz eines Führerscheins Klasse B bzw. A und verfügen über eine längere solide

Fahrpraxis. Sie sind zuverlässig, kontaktfreudig und kommunikativ. Ihre Aufgabe besteht im Holen von Kundenfahrzeugen zum Werkstattaufenthalt bzw.

Zurückbringen nach Fertigstellung, hauptsächlich in der Region Berlin/Brandenburg

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung!

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Mail an info@bmw-wernecke.de oder per Post in die Filiale nach Wildau.