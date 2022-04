Großer Fahrrad-Erlebnistag bei Fahrrad Ranzinger

Wir sind für Sie unterwegs! radioSKW vor Ort!

Am Samstag, den 30. April 2022 sind wir beim großen Fahrrad-Erlebnistag bei Fahrrad Ranzinger in der Eichenallee in Königs Wusterhausen.

Ab 10 Uhr machen wir Sie mobil für die Zukunft!

Ob E-Bike, Lastenrad oder Mountain Bike – starten Sie problemlos in die Radsaison.

Testen Sie Ihr Wunschrad vor Ort auf dem eigenen großen Hof und erleben somit das optimale Fahrerlebnis.

Auch die Kleinsten kommen auf Ihre Räder! Von den Fahrradprofis bei Ranzinger erhalten Sie alle wichtigen Tipps für die Sicherheit zum Einstieg, vom Laufrad auf das Kinderfahrrad.

Nutzen Sie außerdem die kompetente Werkstatt und die praktische Fahrradvermietung.

Fahrrad Ranzinger – Mit uns radeln Sie besser!

WO?

FAHRRAD RANZINGER

Inhaber: Steffen Clasen

Eichenallee 8

15711 Königs Wusterhausen

Telefon: +49 (0)3375 293 909

Fax: +49 (0)3375 295 699

E-Mail: kontakt@fahrrad-kw.de

WANN?

Am 30. April 2022 ab 10 Uhr bei Fahrrad Ranziger in Königs Wusterhausen.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie! radioSKW vor Ort!

