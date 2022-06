Zu deinen Aufgaben zählen: • Themen recherchieren und aufbereiten

• Texte verfassen

• Besuch von Pressekonferenzen

• Vorbereiten und Führen von Interviews

• du arbeitest aktiv und weitgehend selbstständig den Moderator*innen zu

• Unterstützung der Programmleitung bei der Umsetzung von Aktionen und Programmmaßnahmen

• Erstellung von Moderationstexten und Umfragen, ggf. auch Interviews und Reportagen

• Mitwirkung bei der Ideenentwicklung für unsere Social-Media Kanäle und deren Umsetzung

• ggf. kannst du erste Moderationserfahrungen sammeln Wir bieten: • die Möglichkeit, Fernsehen von A bis Z zu (er)leben

• die Chance, sich im Moderationsbereich auszuprobieren

• viel Raum, um Kreativität und eigene Ideen einzubringen

• ein motiviertes und freundliches Team

• zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen Wir suchen: • engagierte Menschen, die großes Interesse am TV haben

• Talente, die vielleicht sogar schon eine gewisse Medienerfahrung mitbringen

• Organisatoren, die immer den Überblick behalten

• Technikinteressierte, die keine Angst vor PC, Schnitt , Kamera und Mikrofon haben

• Neugierige, die Spaß an regionalen Themen haben Das solltest du mitbringen: • Freude am Umgang mit Menschen, ob direkt bei Interviews oder via Telefon zur Informationsbeschaffung

• gute bis sehr gute Sprachkenntnisse

• hohe Lern- und Einsatzbereitschaft

• Motivation, Eigeninitiative

• gewissenhafte Arbeitsweise

• Spaß am Arbeiten im Team

• online- und Social Media-Affinität

• Verbundenheit zur Region

• Führerschein Klasse B von Vorteil