TH Wildau sucht Vorarbeiter/in für die Gebäudereinigung

Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften wollen wir verantwortungsvoll und praxisorientiert gesellschaftliche Transformationen begleiten. Wir bringen Technologie und Management zusammen und schaffen damit interdisziplinäre Räume für innovative Lernumgebungen sowie forschende und lehrende Kreativität.

An der Technischen Hochschule Wildau ist im Sachgebiet Bauangelegenheiten und Technische Dienste ab sofort folgende Stelle zu besetzen: Vorarbeiter*in

für die Gebäudereinigung (w/m/d) Die Beschäftigung erfolgt in Vollzeit zunächst befristet für 24 Monate, bei erfolgreicher Zusammenarbeit wird eine unbefristete Fortführung angestrebt. Eine Beschäftigung in Teilzeit ist grundsätzlich möglich. Die Befristung des Arbeitsverhältnisses erfolgt nach § 14 Absatz 2 TzBfG. Vorbeschäftigungszeiten beim Land Brandenburg können zum Ausschluss einer Beschäftigung führen.

Ihre Aufgaben:

• Aufbau eines Reinigungsteams für die Gebäudereinigung des Campus der TH Wildau

• Beschaffung notwendiger Gerätschaften und Reinigungsmittel

• Mitwirkung bei der Ausgestaltung von Sozial-, Umkleide- und Lagerräumen

• Koordination und Führung des Reinigungsteams

• Erstellung von Reinigungsplänen und Ablaufstrukturen

• Einarbeitung und Schulungen in Reinigungstechniken, Sicherheitsvorschriften und Hygienevorgaben

• Qualitätskontrolle und Dokumentationen, Reporting

Profil:

• abgeschlossene Ausbildung als Gebäudereiniger*in

• Berufserfahrung in der Gebäudereinigung

• Erfahrungen in der Teamführung zum Vorteil

• wirtschaftliches Denken

• Sachkundenachweis für Gefahrenstoffe erworben oder Bereitschaft dies zu erwerben

• polizeiliches Führungszeugnis (bei Einstellung)

• sehr gute MS-Office-Kenntnisse

• Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten, sehr gute Deutschkenntnisse

• ausgeprägtes Engagement und Selbständigkeit (strukturierte, eigenverantwortliche, exakte und ziel- und serviceorientierte Arbeitsweise)

• gute Umgangsformen, zuverlässig, belastbar

• Team-, Organisations- und Kommunikationsfähigkeit

Wir bieten Ihnen:

• flexible Arbeitsformen zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Beruf (u. a. gleitende Arbeitszeiten, kurze Kernzeiten, alternierende Telearbeit und mobiles Arbeiten, Arbeiten im Eltern-Kind-Büro)

• sinnstiftende, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten und Möglichkeiten, die Hochschule in vielfältigen Formaten aktiv mitzugestalten

• vertrauensvolle Arbeitskultur auf Augenhöhe

• Mitglied einer innovativen Hochschulgemeinschaft mit familiärer Atmosphäre

• zusätzliche Altersvorsorge durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) und vermögenswirksame Leistungen

• 30 Tage Urlaub plus zusätzlich freie Tage am 24.12. und 31.12.

• sehr gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Campus direkt am S-Bahnhof Wildau)

• ausreichend kostenfreie Parkplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder

• vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und Englisch für Mitarbeiter*innen

• Mensa auf dem Campus

• kostenfreie Nutzung der externen betrieblichen Sozialberatung der OTHEB GmbH über die App „Frag Elli“

• verschiedene Gesundheits- und Sportangebote, vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio mit Schwimmhalle

