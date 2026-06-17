Teilnahmebedingungen Weltmeister 2026

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

„Wer wird Weltmeister 2026?“

Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme an dem von radioSKW und der Reifen Tauchmann GmbH veranstalteten Gewinnspiel „Wer wird Weltmeister 2026?“ erkennt der Teilnehmer die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahme- und gewinnberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen ab 18 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von radioSKW, der Reifen Tauchmann GmbH sowie deren Angehörige ersten und zweiten Grades und alle Personen, die an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligt sind.

Gewinnspielfrist

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis einschließlich 04. Juli 2026 möglich.

Teilnahme

Die Teilnahme erfolgt durch die Abgabe eines Tipps, welche Nation Fußball-Weltmeister 2026 wird. Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen.

Gewinnermittlung

Alle Teilnehmer, die die spätere Weltmeister-Nation korrekt vorhergesagt haben, nehmen an der Verlosung teil. Die Gewinner werden nach dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 per Losverfahren ermittelt und anschließend benachrichtigt.

Gewinne Preis:

Ein Grill „Napoleon Freestyle 24 Edelstahl Plancha“ im Wert von ca. 670,00 €. Preis:

Ein Original-Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Wert von ca. 100,00 €. Preis:

Zwei Liegestühle im Deutschland-Design.

Eine Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen.

Promotion

Die Gewinner erklären sich bereit, in angemessenem Umfang für Foto-, Audio-, Video- und Textveröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel zur Verfügung zu stehen. Hierzu zählt auch die Veröffentlichung des Vor- und Nachnamens.

Datenschutz

Es gelten die Datenschutzbestimmungen von radioSKW. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und nach dessen Abschluss gemäß den gesetzlichen Vorgaben gelöscht.

Vorbehaltsklausel

radioSKW behält sich vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen jederzeit zu ändern, zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden, sofern eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann.

Keine Verbindung zur FIFA

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zur Fédération Internationale de Football Association (FIFA) oder zu deren Tochter- bzw. Partnerunternehmen. Das Gewinnspiel wird weder von der FIFA organisiert, unterstützt, gesponsert noch in sonstiger Weise mit ihr durchgeführt. Sämtliche im Rahmen des Gewinnspiels verwendeten Bezeichnungen dienen ausschließlich der Beschreibung des sportlichen Ereignisses. Alle Rechte an Marken, Logos und sonstigen Kennzeichen der FIFA verbleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stand: Juni 2026