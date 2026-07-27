Teilnahmebedingungen „Schönster erster Schultag 2026”

1. Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme an dem von radioSKW veranstalteten Gewinnspiel “Schönster erster Schultag 2026” erkennt die teilnehmende Person ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an:

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen ab 18 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeitenden von radioSKW und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades, sowie deren Lebenspartnerinnen oder -partner in eheähnlicher Gemeinschaft. Ebenso ausgeschlossen sind die Sponsoren und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades, sowie deren Lebenspartnerinnen oder -partner in eheähnlicher Gemeinschaft und alle Personen, die mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren.

3. Gewinnspielfrist

Vom 29.07.2026 bis zum 17.08.2026, 12:00 Uhr, können Sie sich und das Schulkind für die Teilnahme am Gewinnspiel „Schönster erster Schultag 2026“ bewerben. Das Gewinnerkind wird am KW 34 von uns benachrichtigt.

4. Modus

Die Teilnahme am Gewinnspiel „Schönster 1. Schultag 2026“ erfolgt über E-Mail an studio[at]radioskw.de oder über unsere Facebook- und Instagramseite unter dem dazugehörigen Post.

Schreiben Sie uns, warum Ihr Kind den „VIP-Schulanfang“ gewinnen sollte.

Die Gewinnermittlung erfolgt per Auslosung.

5. Gewinn

Das Gewinnerkind erhält eine große Schultüte gefüllt mit Süßigkeiten, Überraschungen, einem Familienticket für eine Tagesbesuch in den Spreewelten und eine Frieda-Plüschtier. Das Gewinnerkind wird am ersten Schultag (08.09.2025) zur Schule chauffiert. Zudem erhält die gesamte Klasse kleine Schultüten.

6. Promotion

Der Gewinner/ die Gewinnerin verpflichtet sich, in vertretbarem Rahmen für Audio-, Foto-/Bild- und Textpublikationen, auch im Internet, zur Verfügung zu stehen und erklärt sich damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang auch Vor- und Nachname genannt wird.

7. Datenschutz

Es gelten die Datenschutzbestimmungen von radioSKW. radioSKW speichert und nutzt die erhobenen Daten ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden alle Angaben gelöscht.

8. Vorbehaltsklausel

radioSKW behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht radioSKW allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. radioSKW haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen. In begründeten Fällen kann der Gewinn durch gleichwertige Preise ersetzt werden.

9. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stand: 31.07.2026