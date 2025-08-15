Teilnahmebedingungen „Alles für die CATS!”

1. Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme an dem von radioSKW – Radio Königs Wusterhausen GmbH & Co. KG veranstalteten Gewinnspiel „Alles für die CATS!” erkennen die teilnehmenden Personen ausdrücklich und verbindlich den nachfolgenden Teilnahmebedingungen an:

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahme- und Gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen ab 18 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von radioSKW und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades, sowie deren Lebenspartnerinnen/ Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft. Ebenso ausgeschlossen sind die Sponsoren und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades, sowie deren Lebenspartnerinnen/ Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft und alle Personen, die mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren.

3. Gewinnspielfrist

Vom 18.08.2025 bis zum 19.08.2025, 23:59 Uhr, können Sie am Gewinnspiel „Alles für die CATS!”“ teilnehmen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 20.08.2025 ausgelost und von uns via Direktnachricht benachrichtigt. Sollte sich die benachrichtigte Person nicht innerhalb von 24 Stunden zurückmelden, verfällt der Gewinn und es wird neu ausgelost.

4. Modus

Die Teilnahme am Gewinnspiel „Alles für die CATS“ erfolgt über unsere Facebook- und Instagram-Seite durch das Liken des entsprechenden Beitrags. Teilnahmeberechtigt sind alle Follower von radioSKW.

5. Gewinn

2x jeweils 2 Tickets für die Premierenvorstellung von „CATS“ am 22.08.2025 im Admiralspalast Berlin.

6. Promotion

Die Gewinnerinnen und die Gewinner verpflichten sich, in vertretbarem Rahmen, für Audio-, Foto-/Bild- und Textpublikationen, auch im Internet, zur Verfügung zu stehen und erklären sich damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang auch Vor- und Nachname genannt werden.

7. Datenschutz

Es gelten die Datenschutzbestimmungen von radioSKW. radioSKW speichert und nutzt die erhobenen Daten ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden alle Angaben gelöscht.

8. Vorbehaltsklausel

radioSKW behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht radioSKW allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. radioSKW haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen. In begründeten Fällen kann der Gewinn durch gleichwertige Preise ersetzt werden.

9. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stand: 15.08.2025