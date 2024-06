Sabelus sucht Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten

Als erfolgreiches, kontinuierlich wachsendes mittelständiges Unternehmen bieten wir interessante Aufgaben, die selbstständiges Arbeiten in einem engagierten Team erfordern.

Für unsere Sabelus XXL Apotheke in Bohnsdorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten (m/w/d)

Vollzeit/Teilzeit & Unbefristet

Wir bieten:

• … Ihnen eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit, in die wir Sie selbstverständlich umfassend einarbeiten

• die Mitarbeit in unserer stetig wachsenden, modernen und zukunftsorientierten Apotheken-Kooperation

• ein kollegiales und respektvolles Miteinander in einem sympathischen und aufgeschlossenen Team

• ein leistungsgerechtes, übertarifliches Einkommen

• Zahlung eines 13. Gehaltes

• Betriebliche Altersvorsorge

• Betriebliche Krankenversicherung

• Betriebliche Feiern und weitere Benefits

Ihre Aufgaben:

• Lieferanten- und Warenmanagement

• kaufmännische Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Organisation des Warenlagers

• Kommissionierung von Apothekenbestellungen

• Vorbereitung der innerbetrieblichen Transporte

Das sollten Sie mitbringen:

• abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur PKA wünschenswert jedoch kein Muss, gern auch Quereinsteiger

• freundliches und sicheres Auftreten

• strukturierte, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise

• selbständiges Arbeiten im Team

• filialübergreifende, handlungsorientierte Denkweise

• Flexibilität und Zuverlässigkeit

Über weitere Konditionen können wir sehr gern reden, wir sind offen und kreativ, um einen möglichen gemeinsamen Weg zu finden!

Interessiert?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

per E-Mail: wuttich@sabelus.com

per Post: Sabelus Services | Am Kleingewerbegebiet 2 | 15745 Wildau