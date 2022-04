Ach du dickes Ei – Der radioSKW OSTER-OBOLUS!

Schnöde Süßigkeiten waren gestern! Das Osterfest steht vor der Tür und radioSKW hat für Sie ein spezielles Osterkörbchen gepackt.Und das Beste ist: Wir lassen Sie nicht lange suchen.

Wer vom 11. bis zum 16. April 2022 beim Autohaus Hermann & Langer in Wildau vorbeischaut, hat die Chance auf ein ganz besonderes Osterei, denn statt Eierlikör gibt‘s dieses Jahr edle Tropfen von der Zapfsäule!

Machen Sie mit beim großen radioSKW Oster-Obolus und gewinnen Sie Tankgutscheine im Wert von 100 Euro, gesponsert vom Autohaus Hermann & Langer.

Und so funktioniert’s:

Um an der Verlosung teilzunehmen, besuchen Sie das Autohaus Hermann & Langer in Wildau, füllen vor Ort die Teilnahmekarte aus und werfen diese in die Verlosungsbox vor Ort. Unter allen Teilnehmern ziehen wir am 19. April per Livestream die 10 Gewinner!

Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 10 Tankgutscheinen im Wert von 100€. Wir drücken die Daumen!

Herrmann & Langer Wildau

Gewerbepark 11

15745 Wildau

03375 / 52 93 90

(Teilnahmebedingungen)