radioSKW vor Ort

Wir sind für Sie vor Ort!

Am 22. April sind wir ab 10:00 Uhr für Sie beim Tag der offenen Tür der Crossinsee Residenz dabei.

In der Crossinsee Residenz in Wernsdorf werden Ihnen Einblicke in ein modernes und gehobene Wohndomizil gegeben.

Seniorinnen und Senioren genießen in reizvoller Wald- und Wasserlage ihren Alltag geließen.

Besichtigen Sie die Mietwohnungen und des benachbarten Crossinsee Seniorenpflegeheim und erhalten Sie

Informationen rund um das Seniorenwohnen. Zudem stellt sich der hausinterne Ambulante Dienst vor.

Freuen Sie sich auf ein buntes rahmenprogramm für die ganze Familie

– inkl. Hüpfburg, Kinderschminken, leckeres Eis und kulinarisches vom Grill.

Crossinsee Residenz

Niederlehmer Chaussee 8c

15713 Königs Wusterhausen

www.crossinsee-residenz.de