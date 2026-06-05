radioSKW vor Ort bei der Neueröffnung des dm-Marktes in Zeesen

Am Freitag, den 12. Juni 2026, ist radioSKW bei der großen Neueröffnung des dm-Drogeriemarktes in der Karl-Liebknecht-Straße 177 in Zeesen live vor Ort.

Nach den Umbau- und Vorbereitungsarbeiten öffnet die neue Filiale bereits ab 8:00 Uhr ihre Türen für die ersten Besucherinnen und Besucher. Zur Eröffnung erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Neben einem Willkommensvorteil von 10 Prozent am 12. und 13. Juni können sich die Besucher auf attraktive Sofortgewinne am Glücksrad, Kinderschminken sowie leckere Ice-Cream-Rolls freuen.

Wir begleiten die Neueröffnung von 10:00 bis 16:00 Uhr direkt vor Ort und moderieren das Geschehen. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, am radioSKW-Stand vorbeizuschauen und die neue dm-Filiale kennenzulernen.

Wann?

Freitag, 12. Juni 2026, 10:00 bis 16:00 Uhr

Wo?

dm Drogeriemarkt

Karl-Liebknecht-Straße 177

15711 Zeesen