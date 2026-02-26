Netzhoppers Liveübertragung

Bundesliga live – exklusiv bei radioSKW!

Am Freitag, den 6. März, wird die Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen zum Schauplatz eines besonderen Volleyballabends:

radioSKW überträgt live ab 18 Uhr das Heimspiel der Energiequelle Netzhoppers gegen den VC Olympia Berlin.

Für die Netzhoppers geht es um entscheidende Punkte auf dem Weg in die Playoffs. Die Königs Wusterhausener belegen derzeit Tabellenplatz sechs, nur wenige Zähler fehlen zur sicheren Qualifikation.

Doch dieser Spieltag kann weit mehr als Sport. Der Abend steht ganz im Zeichen des Ehrenamts.

Engagierte aus Vereinen, Initiativen, Feuerwehr oder sozialen Projekten sind eingeladen, das Spiel kostenfrei zu erleben.

Eine kurze Anmeldung per Mail an ticket@netzhoppers.org mit Angabe der Organisation genügt.

Ob vor Ort in der Halle oder live am Radio: Dieser Freitag verbindet Spitzensport mit Wertschätzung für all jene, die unsere Region Tag für Tag mitgestalten.

Hier geht’s am 06. März ab 18:00 Uhr zum Livestream!

Netzhoppers Königs Wusterhausen