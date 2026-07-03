Neptunfest im Haus Oldenburg – radioSKW Vor Ort

Am 10. Juli heißt es im Seniorenwohnen Haus Oldenburg in Zeuthen: Leinen los zum Neptunfest! Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige sowie Gäste erwartet ab 10:00 Uhr ein abwechslungsreicher Tag.

Auf dem Programm stehen unter anderem Seemannslieder, gemeinsame Mitsingaktionen, ein Arielle-Tanz, humorvolle Sketche, Seemannswitze und natürlich der große Auftritt von Neptun. Darüber hinaus bietet das Fest die Gelegenheit, das Seniorenwohnen Haus Oldenburg kennenzulernen, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie dem Team ins Gespräch zu kommen und einen Einblick in den Alltag der Einrichtung zu gewinnen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Freuen Sie sich auf eine erfrischende Bowle, eine zünftige „Kanalwurst“ sowie Kaffee und Kuchen.

Neptunfest im Seniorenwohnen Haus Oldenburg

10.Juli | ab 10:00 Uhr

Oldenburger Straße, 15738 Zeuthen

https://wohngemeinschaft-zeuthen.de/

SWV GmbH

„Haus Oldenburg“

Oldenburger Str. 54

15738 Zeuthen

https://tagespflege-am-seddinsee.de/

Tagespflege am Seddinsee GmbH

Am Seddinsee 43–45

12527 Berlin

https://hauskrankenpflege-zeuthen.de/

Hauskrankenpflege Zeuthen GmbH

Miersdorfer Chaussee 14

15738 Zeuthen