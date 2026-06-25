Mittenwalde sucht Amtsleitung Innere Dienste

Die Stadt Mittenwalde sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine qualifizierte, verantwortungsbewusste und engagierte Persönlichkeit als:

Amtsleitung Innere Dienste (m/w/d)

Als Amtsleitung verantworten Sie wesentliche organisatorische und verwaltungsübergreifende Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung Mittenwalde. Sie unterstützen den Bürgermeister in strategischen und kommunalrechtlichen Fragestellungen, begleiten politische Entscheidungsprozesse und übernehmen Führungsverantwortung für das Amt Innere Dienste.

Darüber hinaus wirken Sie an der Weiterentwicklung effizienter Verwaltungsstrukturen sowie moderner interner Arbeitsprozesse mit.

Ihre Aufgaben im Überblick:

1. Allgemeine Verwaltungsaufgaben

• Leitung und Führung der Beschäftigten im Amt Innere Dienste

• Bearbeitung kommunalrechtlicher und allgemeiner Verwaltungsangelegenheiten

• Erstellung und Fortschreibung von Satzungen, Dienstanweisungen und Richtlinien

• Eigenverantwortliche Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen einschließlich der Wahrnehmung der Funktion der

Wahlleitung der Stadt Mittenwalde

• Unterstützung des Bürgermeisters in Grundsatzfragen der Verwaltung

• Betreuung und organisatorische Begleitung der politischen Gremien

2. Personalmanagement

• Planung, Steuerung und Kontrolle der Personalkosten sowie Mitwirkung bei der Stellenplanung

• Erarbeitung und Begleitung von Maßnahmen der Personalentwicklung

• Analyse und Bewertung von Stellenbedarfen

• Vorbereitung und Erstellung von Stellenbeschreibungen und Eingruppierungen

• Erstellung von Anforderungsprofilen und Bewertungsbögen

• Vorbereitung arbeitsrechtlicher Personalentscheidungen

• vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretungen

3. Organisation & Verwaltung

• Aufbau, Weiterentwicklung und Koordinierung des Vergabemanagements

• Mitwirkung an der Haushaltsplanung für die verantwortlichen Produkte

• Budgetüberwachung der verantwortlichen Haushaltsstellen

• Koordinierung ämterübergreifender Verwaltungsabläufe und interner

Organisationsprozesse

4. Digitalisierung & moderne Verwaltung

• Begleitung und Koordinierung von Projekten zur Verwaltungsmodernisierung

• Weiterentwicklung digitaler Arbeitsabläufe und interner Verwaltungsprozesse

• Mitwirkung bei der Einführung und Optimierung digitaler Fachverfahren

• Unterstützung bei der Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen und der Erstellung von Verfahrensverzeichnissen

5. Recht & Beteiligungsangelegenheiten

• Beratung in kommunalrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Fragestellung

• Zuständigkeit für Kommunal-, Orts- und Satzungsrecht

• Bearbeitung ausgewählter Beteiligungs- und Grundsatzangelegenheiten im Auftrag des Bürgermeisters

• Begleitung verwaltungsinterner Abstimmungsprozesse und besonderer

Querschnittsaufgaben

6. Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation

• Unterstützung des Bürgermeisters und der Fachämter bei der internen und externen Kommunikation

• Koordinierende Zuarbeit im Bereich Presse, Veröffentlichungen und digitale Informationsformate

• Mitwirkung bei organisatorischen Kommunikationsaufgaben der Verwaltung

• Unterstützung der Außendarstellung der Stadtverwaltung bei besonderen Anlässen und Projekten

7. Weitere Aufgaben

• Betreuung der „Schmidt´sche Stiftung“ zu Mittenwalde

• Vorbereitung und Begleitung von Verfahren zur Bestellung kommunaler Beauftragter (z.B. Gleichstellungsbeauftragte, Schiedsstelle)

• Erstellung und Auswertung von Statistiken

• Übernahme weiterer Sonderaufgaben im Auftrag des Bürgermeisters im Rahmen des Aufgabenbereiches Innere Dienste

Ihr Profil:

• Abschluss als Diplom- Verwaltungswirt/in, Bachelor Public Management oder vergleichbar

• Befähigung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst bzw. Verwaltungsfachwirt/in

• Fundiertes Wissen im Bereich des öffentlichen Rechts

• Mehrjährige Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung, idealerweise mit Führungsverantwortung

• Fundierte Kenntnisse im Kommunalrecht sowie Verwaltungs-, Arbeits- und Haushaltsrecht

Darüber hinaus ist uns wichtig, dass Sie folgende Eigenschaften und Kompetenzen mitbringen:

• Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen

• Kommunikations- und Organisationstalent

• Entscheidungsfreude, Belastbarkeit und Teamorientierung

• Eigeninitiative und strategisches Denken

• Loyalität

• Bereitschaft zur Wahrnehmung von Terminen auch außerhalb der regulären Dienstzeiten

• Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen:

• Eine verantwortungsvolle Führungsposition mit Gestaltungsspielraum

• Vergütung je nach Qualifikation und Erfahrung bis EG 12 TVöD- VKA

• betriebliche Altersvorsorge

• Jahressonderzahlung

• leistungsorientiertes Entgelt

• vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

• Dienstvereinbarung mobiles Arbeiten

• Interessenvertretung der Arbeitnehmer

• Firmenfitness Egym

Ist Ihr Interesse an eine neue berufliche Herausforderung geweckt und Sie wollen Teil eines engagierten

Teams werden? Dann freuen wir uns über Ihre aussagkräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,

Lebenslauf, Zeugnissen und lückenlosem Tätigkeitsnachweis) bis zum 12.07.2026.

Stadt Mittenwalde

Personalamt

Rathausstraße 8, 15749 Mittenwalde

oder per E- Mail im Pdf- Format an: bewerbung@mittenwalde.de

(es erfolgt keine automatische Eingangsbestätigung)

Bitte beachten Sie die Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch

die Stadt Mittenwalde gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung

(DSGVO).