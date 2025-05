Mitmachmesse der Handwerkskammer Cottbus 2025

Die große Mitmachmesse der Handwerkskammer Cottbus – und radioSKW ist live für Sie vor Ort!

Am 16. Juni 2025 heißt es auf der Festwiese am Nottekanal in Königs Wusterhausen: Ärmel hochkrempeln und mit anpacken!

Ab 9:00 Uhr dreht sich bei der Mitmachmesse alles ums Handwerk. Mehr als 15 Betriebe aus der Region sind mit dabei und laden Jugendliche ein, selbst aktiv zu werden. Ob Mauern setzen, Kupfer biegen, mit Holz arbeiten oder kreativ mit Farbe gestalten – hier kann jeder herausfinden, was in ihm steckt.

Der Tag bietet die perfekte Gelegenheit, Berufe auszuprobieren, Fragen zu stellen und die eigene berufliche Zukunft ganz praktisch in die Hand zu nehmen. Denn mehr als 500 freie Ausbildungsplätze warten in der Region auf engagierte Nachwuchskräfte.

Wir von radioSKW sind vor Ort und sorgen den ganzen Tag für die passende Stimmung.

Also: Vorbeikommen, mitmachen, Zukunft entdecken!

