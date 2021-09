Wir sind für Sie unterwegs! radioSKW vor Ort!

Am 25. September sind wir beim großen Live- Grillevent bei Kaden Küchen in Königs Wusterhausen in der Cottbuser Straße!

Ab 11 Uhr heizt Ihnen der Grillprofi Mario Franzky von tasty-bbq.de und die Koch- und Grillschule Landaroma aus Bestensee so richtig ein und geben Ihre Profitipps für ein perfektes Barbecue an Sie weiter. Außerdem präsentieren sich die Meatbringer aus Wildau mit Regionales Premium Fleisch aus Brandenburg.

Nehmen Sie am großen Gewinnspiel teil und gewinnen Sie einen hochwertigen Gasgrill im Wert von 800 Euro. Dem Zweitplatzierten winkt ein Gutschein über einen Grillkurs für 2 Personen in der Pension Landaroma Bestensee und der Drittplatzierte kann sich über ein Grillbuch Plus Grillzutaten des Grillweltmeisters Klaus Breinig freuen.

Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns vor Ort!



KADEN KÜCHEN

Cottbuser Str. 14 – 15

15711 Königs Wusterhausen