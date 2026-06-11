IKEA Midsommar Fest am 20. Juni 2026

Wir sind für Sie unterwegs! radioSKW vor Ort!

Am Samstag, 20.06.2026 beim großem IKEA Family Midsommartag von IKEA Berlin Waltersdorf!

Feiern Sie mit! Auf Sie warten lustige Spiele für die ganze Familie.

Bereit für deinen Elfmeter? Dann triff ins KALLAX Tor und räume mit etwas Glück tolle IKEA-Gewinne ab.

Flechten Sie sich Ihren traditionellen Midsommar-Blumenkranz und genießen Sie leckere Kuchen und Zimtschnecken, sowie herzhaftes vom Grill.

Machen Sie mit bei der 5. „Auf die Knäcke! Fertig! Bröd!“ Meisterschaft, und gewinnen sie einen IKEA-Präsentkorb mit Ihrem lautesten Knäckebröd Knuspern!

Und natürlich warten auch jede Menge tolle Midsommar-Angebote zum Shoppen auf Sie.

Kommen Sie vorbei! radioSKW vor Ort!

Am 20.06. ab 10 Uhr beim großen IKEA Family Midsommartag von IKEA Berlin Waltersdorf!