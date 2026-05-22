Am 30. Mai sind wir ab 10:00 Uhr für Sie vor Ort beim

Hochschulinformationstag der TH Wildau!

An diesem besonderen Tag wird der Campus wieder zum Treffpunkt für alle,

die neugierig auf Studium, Technik, Forschung und Campusleben sind.

An über 40 Ständen präsentieren sich Studiengänge, Labore, Projekte und Serviceeinrichtungen.

Besucherinnen und Besucher können mit Studierenden und Lehrenden ins Gespräch kommen,

hinter die Kulissen schauen und die TH Wildau als internationale, nachhaltige und familienfreundliche Hochschule kennenlernen.

Wer Lust auf Technik zum Ausprobieren hat, kommt dabei voll auf seine Kosten: Vom Fahrsimulator über den A320-Flugsimulator bis hin zu Virtual Reality, KI-Laboren, Metall-3D-Druck und virtuellen Schweißanlagen gibt es jede Menge zu entdecken.

Auch das TH-Wildau-Solarboot, die Wildauer Maschinen Werke und kreative Orte wie das ViNN:Lab oder das Opp:Lab sind mit dabei.

Dazu kommen Campusführungen, Vorträge rund ums Studium und zahlreiche Laborführungen, bei denen Forschung ganz praktisch erlebbar wird.

Interessierte Eltern bekommen eigene Infos dazu, wie sie ihre Kinder beim Studieren unterstützen können, während Studieninteressierte mehr über duale Studiengänge oder innovative Projekte an der Hochschule erfahren.

Auch abseits von Hörsälen und Technik gibt es auf dem Campus einiges zu erleben:

Die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal näht live vor Ort Taschen aus alten HIT-Bannern

und auf der Campuswiese warten Sport, Spiel und kulinarische Angebote.

Kommen Sie vorbei, lernen Sie die TH Wildau persönlich kennen –

und treffen Sie radioSKW live vor Ort!

Hier gibt’s Eindrücke vom vergangenen Jahr:

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