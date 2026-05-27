Handwerkermarkt 2026

Die große Mitmachmesse der Handwerkskammer Cottbus – und radioSKW ist live für Sie vor Ort!

Am 1. Juni ab 8 Uhr bei der großen Mitmachmesse auf der Festwiese Königs Wusterhausen.

Hoch hinaus beim Gerüstbau, knetend beim Bäcker, hobelnd beim Tischler, Faszination im Sattelzug, Harley-Feeling pur beim Zweiradmechatroniker, du kannst Handwerk live erleben: ausprobieren, testen und sehen, wie cool Handwerk ist. 40 Betriebe aus deiner Region zeigen, was im Handwerk möglich ist. Pack‘ die Bewerbungsmappe ein, den Ausbildungsplatz finden wir für Dich gleich vor Ort. Willkommenslotsen helfen Zugewanderten beim Start ins regionale Handwerk. Chance nutzen, deine Zukunft zum Anfassen.

Vorbeikommen und Zukunft planen, am 1. Juni ab 8 Uhr bei der großen Mitmachmesse auf der Festwiese Königs Wusterhausen, zwischen Kaufland und Nottekanal.

Handwerkskammer Cottbus

Altmarkt 17

03046 Cottbus

www.hwk-cottbus.de