Halloween Veranstaltungen

Halloween in Brandenburg

MITTWOCH

Herbstkranz binden

30.10.2024 | 10:00 bis 12:00 Uhr | Kräutergarten Spreenhagen | 35,00 Euro

Mit einem schönen Herbstkranz holen Sie sich den Herbst nach Hause. Dipl. Kräuterpädagogin Denise Rose lädt in ihren Kräutergarten (Alt Hartmannsdorfer Straße 2, 15528 Spreenhagen) ein. Nachdem Naturmaterialien gesammelt wurden, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Auch Kinder sind herzlich willkommen und können in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei am Kurs teilnehmen.

Aufgrund begrenzter Platzanzahl wird um eine vorherige Anmeldung gebeten.

Mehr Infos: denise-rose.de

Halloween im Familiengarten Eberswalde

30.10.2024 | 14:00 bis 20:00 Uhr | Familiengarten Eberswalde | 5,00 Euro

Hexen, Zauberwesen und Monster erobern den Gruselwald. Wer noch ein passendes Make-Up braucht, kann sich von Schminkerbell schminken lassen. Weitere Programmpunkte sind die Gruselwanderungen im beleuchteten Märchenwald ab 17:00 Uhr, Fahrgastgeschäfte und diverse Mitmach-Aktionen.

Mehr Infos: familiengarten-eberswalde.de

Halloween in der Bibliothek

30.10.2024 | 15:00 Uhr | Stadtbibliothek Königs Wusterhausen | Eintritt frei

Kinderschminken und der kleine HUI BUH! Bevor die Autorin Simone Veenstra aus einer der HUI BUH Geschichten liest, haben Kinder die Möglichkeit, sich schminken zu lassen.

Mehr Infos: stadtbibliothek-kw.bibliotheca-open.de

Halloween im Park

30.10.2024 | 15:00 bis 22:00 Uhr | Museumspark Rüdersdorf | 4,00 / 8,00 Euro

Der Museumspark Rüdersdorf feiert an Halloween den “Día de los Muertos”. Der “Tag der Toten” ist einer der wichtigsten mexikanischen Feiertage, an dem traditionell verstorbenen Familienmitgliedern gedacht wird. Rund um die historische Parkkulisse wird ein gruseliges Programm geboten. Ab 19:00 Uhr spielt außerdem die Kult-Band “Mariachi Bastards”.

Mehr Infos: museumspark.de

Halloween in Podelzig

30.10.2024 | ab 16:00 Uhr | Dorfteich

Grusel-Zelt, Kostümwettbewerb und Lampionumzug. Am Dorfteich in Podelzig versammeln sich auch in diesem Jahr wieder schaurige Gestalten. Neben einigen Programmpunkten wird für schaurige Überraschungen und natürlich auch Süßes und Saures gesorgt.

Mehr Infos: podelzig.com

Abenteuer bei Nacht – Fackelwanderung durch das Wildgehege

30.10.2024 | 16:30 Uhr | NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal | 3,00 / 5,00 Euro

Im Wildgehege wird es abenteuerlich! Sobald die Sonne untergeht, machen Sie sich auf die Suche nach Tieren, die erst mit Einbruch der Dunkelheit aktiv werden. Dabei begleiten Sie nur das Licht der Fackeln.

Mehr Infos: naturpark-nuthe-nieplitz.de

“Mit dem Gruseldoktor unterwegs”

30.10. bis 01.11.2024 | 16:30 bis 17:30 Uhr | Botanischer Garten, Universität Potsdam | 8,00 Euro VVK

In den Gewächshäusern der Universität Potsdam kann es unheimlich werden. Mit Steffen Ramm, Gartenpädagoge, erkunden Interessierte die verwunschene Tropenwelt. Kinder ab fünf Jahren erwarten gruselige Spiele und eine Gespensterstunde, in der ihnen die Halloween-Legende nähergebracht wird.

Wichtig: Bitte Taschenlampen mitbringen. Verkleiden ist erwünscht.

Mehr Infos: uni-potsdam.de

Halloween-Lesung von Boris Pfeiffer:

“Die drei ??? Kids – Die Geistermühle”

30.10.2024 | 17:00 Uhr | Schloss Lübben | Eintritt frei

Zusammen haben die drei ??? Justus, Peter und Bob schon viele knifflige Fälle gelöst. Bei der Lesung im Wappensaal steht die Windmühle in Rocky Beach im Mittelpunkt. Diese macht plötzlich gruselige Geräusche. Davon lassen sich die drei Detektive allerdings nicht abschrecken. Doch bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf eine Legende, in der ein Müller Korn zu Gold gemahlen haben soll …

Mehr Infos: luebben.de

Karls Grusel-Nacht

30.10. bis 02.11.2024 | 17:00 bis 22:00 Uhr | Karls Erlebnisdorf Elstal | 22,50 Euro

Machen Sie sich bereit für einen unvergesslichen Abend voller Schrecken, Spaß und einzigartigen Attraktionen. Für das magische Grusel-Erlebnis sorgen spektakuläre Walking-Acts, Live-Erschrecker, Effektshows und vieles mehr.

Mehr Infos: karls.de



DONNERSTAG

Halloween-Party

31.10.2024 | 10:00 bis 21:00 Uhr | Scharmützelbob

Rein ins Kostüm und Abfahrt! Beim Scharmützelbob gibt es kostenlosen Rodelspaß – allerdings nur verkleidet! Frostig wird es um 17:00 Uhr, wenn die Eiskönigin zu einer magischen LED-Tanzshow einlädt. Wer sich traut, ist ab 19:00 Uhr zum Dunkelrodeln eingeladen. Genießt Leckereien aus dem Hexenkessel und Stockbrot am Lagerfeuer.

Mehr Infos: scharmuetzelbob.de

Halloween für die Familie

31.10.2024 | 16:00 bis 19:00 Uhr | Lindenpark Potsdam | ab 3,00 Euro

Wenn Gespenster durch die Straßen ziehen, dann ist heut’ wohl Halloween! Wenn sich am 31. Oktober die Tore zur Unterwelt öffnen, lauern im Lindenpark Hexen, Geister und weitere gruselige Gestalten. Auch in diesem Jahr sind Jung und Alt zum Gruselspaß eingeladen.

Mehr Infos: lindenpark.de

Lampionumzug durch Diensdorf-Radlow

31.10.2024 | 18:00 bis 20:00 Uhr | Alte Schulscheune | Eintritt frei

Ausgestattet mit Laternen geht es um 18:00 Uhr von der “Alten Fischerhütte” aus zur Alten Schulscheune. Dort bietet TOM TOM eine Unterhaltungsshow für Kinder ab fünf Jahren. Am Lagerfeuer kann sich aufgewärmt werden. Zudem gibt es Getränke und einen Imbiss.

Mehr Infos: alte-schulscheune.de