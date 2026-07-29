Wildaus Feuerwehr-Familienfest

Wildaues Feuerwehr-Familienfest!

Das Familien- und Vereinsfest des Wildauer Stadtfestes musste aufgrund der extremen Hitze leider ausfallen.

Jetzt holen wir es im Rahmen des 125. Jubiläums der Feuerwehr in Wildau nach!

Wann? 05. September 2026, 10:00 bis 16:00 Uhr

Wo? Auf dem Gelände der Feuerwehr Wildau (Ludwig-Witthöft-Straße 1)

Euch erwartet ein abwechslungsreicher Familientag mit Wildauer Vereinen, Mitmachaktionen, Spiel und Spaß für Groß und Klein.

Kommt vorbei, entdeckt die Vielfalt unserer Vereine und Institutionen und verbringt einen tollen Tag mit der ganzen Familie!

Wir freuen uns auf euch!

Folgende Stände werden vor Ort sein:

1. Apotheke im Gesundheitszentrum

2. BB Radio

3. DIE LINKE. Wildau

4. Familienbeirat Wildau

5. Freiwillige Feuerwehr Wildau

6. Fraktion CDU/GfW/Grüne

7. Kinderhilfe – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e. V.

8. KJV e. V. – Jugendarbeit im Herzen Brandenburgs

9. Klinikum Dahme-Spreewald GmbH – Gesundheitsakademie

10. MMW Farbenrausch & Pinselstrich GmbH i. G.

11. Ortschronisten

12. radioSKW

13. Radio TEDDY

14. Schützengilde 1853 Königs Wusterhausen/Wildau e. V.

15. SPD Ortsverein Wildau

16. SV Motor Wildau e. V.