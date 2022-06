Die Stadt Wildau lädt am Dienstag, 05.07.2022, um 18:30 Uhr im Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik ZLR III zu einer Einwohnerversammlung zum Vorhaben einer möglichen baulichen Entwicklung ein.



Auf dieser möchte die Bauwert AG den aktuellen Stand der Planung zu der Bebauung des Dahme-Nordufers in Wildau vorstellen. Zudem ist im Anschluss Raum geboten, um Meinungen auszutauschen und in Diskussion zu treten.

Auf dem YouTube-Kanal von KWtv und über Kabelnetz können Sie die gesamte Versammlung live verfolgen.

Die entsprechende Einladung der Stadt Wildau finden Sie >hier< als PDF-Datei.