Eichwalder Tafelfreuden

In Eichwalde findet am Samstag, den 24. September, die große Eichwalder Tafelfreunde auf der Bahnhofstraße statt.

Und wir sind vor Ort bei der Mitbringschlemmerei!

Ab 12:00 Uhr bittet die Gemeinde Eichwalde Interessierte zu Tisch, um an einer 200 Meter langen Tafel ins Gespräch zu kommen.

Die weiße Tafel soll als Ort der Kommunikation in den Mittelpunkt rücken und jeder und jede ist herzlich eingeladen.

Die Idee ist es, nicht nur die mitgebrachten Speisen, sondern auch die Freude am Essen und der dabei entstehenden Kommunikation zu teilen.

Neben hoffentlich vielem Selbstgekochten, hat die Gemeinde Eichwalde mit Unterstützung unseres Kulturbeirat viele kulturelle und musikalische Überraschungen geplant.

So verschönern die Kinder der Kitas bereits einen Tag vorher die Bahnhofstraße mit großen und bunten Kreidebildern.

Weitere Programmpunkte sind eine Wanderbühne, ein Magier und verschiedene Musizierende, die die Veranstaltung begleiten.

Natürlich ist (falls der ein oder die andere nichts Selbstgekochtes dabei hat) für das leibliche Wohl durch verschiedene kulinarische Angebote gesorgt.

Die Veranstaltung wird umgesetzt mit der Unterstützung von Kulturlandschaft Brandenburg.