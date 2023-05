The Lakeside Burghotel – Dinner For One

Die Open-Air-Saison beginnt wieder!

Ab Juli erleben Sie kriminell-spaßige Unterhaltung unter freiem Himmel.

Immer wieder sonntags jeweils um 20:00 Uhr erwarten Sie zwei musikalische – komödiantische Events der Extraklasse!

DINNER FOR ONE Was geschah wirklich?

In der musikalischen Krimi-Show wird der 90. Geburtstag von „Miss Sophie“ begangen.

Nur verläuft die Party diesmal etwas anders, als es das Publikum vom Sylvester-Fernsehprogramm gewöhnt ist!

SPIELPLAN

02. Juli, 20:00 Uhr

09. Juli, 20:00 Uhr

30. Juli, 20:00 Uhr

06. August, 20:00 Uhr

27. August, 20:00 Uhr

03. September, 20:00 Uhr

Sichern Sie sich ab Dienstag, den 06. Juni, 14:00 Uhr,

zwei Tickets für “DINNER FOR ONE” im Wert von 60,30 Euro –

Sie zahlen aber nur die Hälfte – 30,15 Euro*

*Wichtig:

Gutscheingültigkeit: 31.12.2023

Pro Haushalt ist nur der Kauf eines Gutscheins gestattet.

Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich.

Selbstabholer können ihre Gutscheine werktags zwischen 09:00 und 15:00 Uhr abholen.

Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

Burghotel THE LAKESIDE zu Strausberg

Gielsdorfer Chaussee 6

15344 Strausberg

Tel.: 03341 – 34 69 0

www.burghotel-strausberg.de