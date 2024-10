BEV Ingenieure GmbH sucht Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)

Die BEV Ingenieure GmbH mit Sitz in Königs Wusterhausen ist seit Januar 1998 in den Tätigkeitsschwerpunkten Wasserversorgung, Schmutzwasserbehandlung und Schmutzwasserableitung, Straßenbau und Verkehrsplanung sowie der Erstellung von Verkehrsstudien und Regenwasserkonzepten tätig.

Das Ingenieurbüro für den Bereich Planung und Bauleitung von Infrastrukturanlagen mit derzeit 24 Mitarbeitern bietet öffentlichen und privaten Auftraggeber die komplette Bandbreite der Ingenieurdienstleistungen an. Die Aufgaben liegen hierbei schwerpunktmäßig in der Verkehrs- und Straßenplanung inkl. Ver- und Entsorgungsanlagen und in sämtlichen wasserwirtschaftlichen und wasserbaulichen Planungs- und Sanierungsaufgaben mit den jeweils zugehörigen Bauüberwachungsleistungen.

Zur Erweiterung des Teams sucht die BEV Ingenieure GmbH zum 01.01.2025 eine(n)

Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)

in Vollzeit/Teilzeit & unbefristet

Das wird Ihnen geboten:

• Eingliederung in ein kollegiales und hochmotiviertes Team

• umfassende Einarbeitung

• familiäres, offenes Arbeitsklima

• flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten einer betrieblichen Altersvorsorge

• spannende Aufgaben in einem offenen Betriebsklima und einem abwechslungsreichen Aufgabenfeld

• modern ausgestattete Arbeitsplätze

• eine attraktive Vergütung

• Mitarbeiter-Events

• eine gute öffentliche Anbindung

• Vollzeitarbeitsplatz mit Gleitzeitregelung; Teilzeit möglich

Ihre Aufgaben:

• Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie alle Sekretariatsaufgaben inkl. Telefonbetreuung nach außen und innen

• Bearbeitung und Verwaltung eingehender und ausgehender Post

• Korrespondenz per Post und E-Mail sowie deren Ablage

• Verwaltung des Schriftverkehrs

• Allgemeine Bürotätigkeiten und Büroorganisation

• Erster Kontakt für Auftraggeber, Baufirmen und Mitarbeitende

• Ablagen- und Aktenmanagement sowie Datenerfassung und -pflege

• Vorbereitung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs

• Vorbereitende Arbeiten der Unterlagen für das Steuerbüro, Buchhaltung und Gehaltsabrechnung

• Unterstützung der Geschäftsführung bei deren Aufgaben in operativer und organisatorischer Hinsicht

• Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung sowie Auswertung von Ausschreibungen über den Vergabemarktplatz

• Unterstützung bei der Bearbeitung von Rechnungen durch Eingeben von Aufmaßen

• Organisation und Verwaltung von Büromaterial

Ihr Profil:

• erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar

• wünschenswert fünf Jahre Berufserfahrung

• gute Kenntnisse in Rechtschreibung und Grammatik sowie kaufmännisches Denken

• Vertraulichkeit im Umfang mit sensiblen Informationen

• sichere Beherrschung von Microsoft Office-Anwendungen Word, Excel und Outlook

• vorausschauende, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

• Stresssituationen gelassen und ruhig beherrschen

• Teamfähigkeit und gute kommunikative Fähigkeiten

• Gewissenhaftigkeit, Präzision und hohe Zuverlässigkeit

• Engagement, Eigeninitiative und Flexibilität

• lösungsorientierte und zeiteffiziente Denkweise

• Interesse für die Baubranche

Wurde Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an

BEV Ingenieure GmbH

Am Amtsgarten 10

15711 Königs Wusterhausen

Gerne können Sie die Unterlagen auch per E-Mail senden:

mail@bev-ing.de

Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Annekathrin Schieke.