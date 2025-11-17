AZG Sitz sucht Serviceassistent/in

Wir sind Vertragshändler für Hyundai in Königs Wusterhausen OT Zeesen. Für uns steht der Kunde immer im Mittelpunkt, daher legen wir großen Wert auf sachliche und fachliche Kompetenz und Kundenfreundlichkeit. Um dies zu gewährleisten, liegt unser Augenmerk auf einer guten Ausbildung und aktuelle Qualifizierung unserer Mitarbeiter.

Serviceassistent/in (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Sicherstellung einer hohen Kundenzufriedenheit im direkten Kundenkontakt

• Betreuung unserer Kunden am Telefon, per Mail und während des Aufenthaltes im Autohaus

• Terminplanung und Werkstattaufträge

• Unterstützung im Bereich der Garantieabwicklung

Sie bieten uns:

• Erfahrungen im kaufmännischen Bereich, Quereinsteiger sind willkommen

• Kommunikationsstärke in Wort und Schrift

• Spaß am persönlichen Umgang mit Kunden

• Teamgeist

• Lernbereitschaft

• Führerschein der Klasse B

• Zuverlässigkeit und Organisationstalent

• EDV-Kenntnisse

• idealerweise erste Erfahrungen in der Automobilbranche

Wir bieten Ihnen:

• Offene Gesprächskultur mit direktem Draht zu der Geschäftsführung

• Starkes Team mit guter Arbeitsatmosphäre

• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Familienunternehmen

• Festanstellung mit langer Perspektive

• Eine Anstellung ab 30 o. 40 Stunden die Woche

• Eine leistungsgerechte Vergütung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte ab sofort per E-Mail oder schriftlich bei uns!

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an

Frau Heckert

AZG Autohaus Sitz GmbH

Im Gewerbepark II / 13

15711 Königs Wusterhausen

E-Mail: a.heckert@sitz.hyundaimail.de