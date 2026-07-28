Wir suchen Verstärkung!
Assistent/ in Verkauf ( m/w/d)/ Kaufmännische /r Angestellte/r (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
– Pflege von Kunden- und Fahrzeugdaten
– Sicherstellung und Überwachung der Einhaltung von Prämienvorgaben und Bonus des Herstellers
– fristgerechte Bearbeitung und Dokumentationen
– Disposition und Koordination von Fahrzeugbestellungen
– Pflege und Verwaltung der Fahrzeugbestände im Dispositionssystem
– Allgemeine Verwaltungsarbeiten
– Vertretung des Verkaufsteams bei Abwesenheit
– Unterstützung bei der Durchführung von Werbekampagnen
– inserieren von Neu- und Gebrauchtwagen auf Verkaufsportalen
Sie bieten:
– Erfahrungen im kaufmännischen Bereich,Quereinsteiger sind willkommen
– Kommunikationsstärke in Wort und Schrift
– Spaß am persönlichen Umgang mit Kunden
– Teamgeist
– Lernbereitschaft
– Führerschein Klasse B
– Zuverlässigkeit und Organisationstalent
– EDV-Kenntnisse
– Idealerweise erste Erfahrungen in der Automobilbranche
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte ab sofort per E-Mail oder schriftlich bei uns!
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an
Frau Heckert
AZG Autohaus Sitz GmbH
Im Gewerbepark II / 13
15711 Königs Wusterhausen
E-Mail: a.heckert@sitz.hyundaimail.de