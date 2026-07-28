Wir suchen Verstärkung!

Assistent/ in Verkauf ( m/w/d)/ Kaufmännische /r Angestellte/r (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

– Pflege von Kunden- und Fahrzeugdaten

– Sicherstellung und Überwachung der Einhaltung von Prämienvorgaben und Bonus des Herstellers

– fristgerechte Bearbeitung und Dokumentationen

– Disposition und Koordination von Fahrzeugbestellungen

– Pflege und Verwaltung der Fahrzeugbestände im Dispositionssystem

– Allgemeine Verwaltungsarbeiten

– Vertretung des Verkaufsteams bei Abwesenheit

– Unterstützung bei der Durchführung von Werbekampagnen

– inserieren von Neu- und Gebrauchtwagen auf Verkaufsportalen

Sie bieten:

– Erfahrungen im kaufmännischen Bereich,Quereinsteiger sind willkommen

– Kommunikationsstärke in Wort und Schrift

– Spaß am persönlichen Umgang mit Kunden

– Teamgeist

– Lernbereitschaft

– Führerschein Klasse B

– Zuverlässigkeit und Organisationstalent

– EDV-Kenntnisse

– Idealerweise erste Erfahrungen in der Automobilbranche

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte ab sofort per E-Mail oder schriftlich bei uns!

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an

Frau Heckert

AZG Autohaus Sitz GmbH

Im Gewerbepark II / 13

15711 Königs Wusterhausen

E-Mail: a.heckert@sitz.hyundaimail.de