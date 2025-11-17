Autohaus Sitz sucht eine Büroassistent/in

Büroassistent/in (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Unterstützung der Kollegen und Vorgesetzten im Tagesgeschäft mit unterschiedlichen allgemeinen Bürotätigkeiten
• Tägliche Bearbeitung des Tages- und Kassenabschlusses
• Dateneingabe, Pflege von Kundendatenbanken und Erstellung von Berichten
• Aktenablage, Archivierung
• Kenntnisse im Umgang mit gängiger Bürosoftware (Excel, Word)
• Urlaubsvertretung
Profil:
• Sorgfältige, gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise
• Organisationstalent und Stressstabilität
• offene, freundliche Persönlichkeit im Kundenkontakt sicher und zuvorkommend
• Flexibilität und die Bereitschaft, sich in neue Aufgaben einzuarbeiten
• Sicherer Umgang mit dem Computer und gängigen Office-Programmen
• Führerschein der Klasse B
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten Ihnen:
• Offene Gesprächskultur mit direktem Draht zu der Geschäftsführung
• Starkes Team mit guter Arbeitsatmosphäre
• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Familienunternehmen
• Festanstellung mit langer Perspektive
• Eine Anstellung für 30 Stunden die Woche
• Eine leistungsgerechte Vergütung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte ab sofort per E-Mail oder schriftlich bei uns!
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an
Frau Heckert
Autohaus Sitz KG
Im Gewerbepark 18b
15711 Königs Wusterhausen
E-Mail: a.heckert@autohaus-sitz.de