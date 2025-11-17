Autohaus Sitz sucht eine Büroassistent/in

Büroassistent/in (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Unterstützung der Kollegen und Vorgesetzten im Tagesgeschäft mit unterschiedlichen allgemeinen Bürotätigkeiten

• Tägliche Bearbeitung des Tages- und Kassenabschlusses

• Dateneingabe, Pflege von Kundendatenbanken und Erstellung von Berichten

• Aktenablage, Archivierung

• Kenntnisse im Umgang mit gängiger Bürosoftware (Excel, Word)

• Urlaubsvertretung

Profil:

• Sorgfältige, gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise

• Organisationstalent und Stressstabilität

• offene, freundliche Persönlichkeit im Kundenkontakt sicher und zuvorkommend

• Flexibilität und die Bereitschaft, sich in neue Aufgaben einzuarbeiten

• Sicherer Umgang mit dem Computer und gängigen Office-Programmen

• Führerschein der Klasse B

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen:

• Offene Gesprächskultur mit direktem Draht zu der Geschäftsführung

• Starkes Team mit guter Arbeitsatmosphäre

• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Familienunternehmen

• Festanstellung mit langer Perspektive

• Eine Anstellung für 30 Stunden die Woche

• Eine leistungsgerechte Vergütung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte ab sofort per E-Mail oder schriftlich bei uns!

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an

Frau Heckert

Autohaus Sitz KG

Im Gewerbepark 18b

15711 Königs Wusterhausen

E-Mail: a.heckert@autohaus-sitz.de