AIRzubi am BER

AIRzubi auf dem Willy-Brandt-Platz!

Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Zum Ausbildungsstart am 01.09.2025 sucht die Flughafengesellschaft 41 neue Auszubildende und dual Studierende.

Direkt vor dem Terminal 1 am BER präsentieren viele Fachabteilungen am 14.09.2024 alle Angebote für Ausbildung und Duales Studium und beraten Sie gern.

Sie erhalten einen Einblick in den Flughafenalltag und können Flughafenatmosphäre schnuppern.

Bei der Tombola warten tolle Preise, auf der Wiese können Sie Gesellschaftsspiele in XXL spielen und es gibt einen Food-Truck mit sommerlichen Angeboten.

Die Anreise mit dem ÖPNV wird empfohlen.

Mehr Infos: jobs.berlin-airport.de

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Betriebsbereich BER Nord

Willy-Brandt-Straße 1

12529 Schönefeld