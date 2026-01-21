Wernecke sucht Fachkraft für Teile und Zubehör

Seit 1991 ist Wernecke ein Partner der BMW AG und erfolgreiches Automobilunternehmen.
Werden Sie Teil des Teams!
Ab sofort sucht die Wernecke GmbH einen
Fachkraft für Teile und Zubehör (m/w/d)
Was wir bieten:
• eine gründliche Einarbeitung, individuelle Weiterbildungsmaßnahmen sowie eine gesicherte Position in einem motivierten Team
• Betriebliche Altersvorsorge, Mitarbeiterrabatt
• Getränkeversorgung (kostenlos Kaffee, Wasser, Obst)
• Betriebliche Benefits wie u.a. Firmenfeiern und Gutscheine zu privaten Anlässen
• 28 Tage Urlaubsanspruch
Das sollten Sie mitbringen:
• Technisches Verständnis für KFZ oder Motorräder
• Sicheres Auftreten und Spaß am Umgang mit Menschen
• Kommunikationsstärke, Ordnungssinn und Lernbereitschaft
• Motivation etwas zu bewegen
Das sind Ihre Aufgaben:
• Organisation des Teilelagers
• die Bereitstellung der Teile für unser Serviceteam
• Beschaffung und Bevorratung von Teilen
• Beratung von Kunden beim Kauf von Teilen, Zubehör, Lifestyle und Accessoires
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung:
Per E-Mail an info@bmw-wernecke.de oder per Post an die Filiale in Wildau
Wernecke GmbH
Richard-Sorge-Straße 30–32
15745 Wildau
zu Hd. Fr. Hessenmöller