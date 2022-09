25 Jahre Kaden Küchen

Kaden Küchen feiert 25 Jahre!

Am Samstag, den 24. September, feiert Kaden Küchen in Königs Wusterhausen 25-jähriges Firmenjubiläum – und wir sind für Sie vor Ort!

Von 10:00 bis 15:00 Uhr erwartet Sie ein besonderes Live-Grillevent mit vielen Highlights.

Klaus Glaetzner von “Klaus grillt”, Deutschlands größter Grillkanal, stellt sein Buch “Klaus grillt: Dutch Oven” vor und es gibt eine große Tombola mit tollen Preisen wie ein Broil King Gasgrill im Wert von 1.649,00 Euro oder ein hochwertiges Messerset von Burnout.Kitchen!

Geplant sind außerdem viele Aktivitäten und Aktionen rund um das Thema Küche.

Erkunden Sie zahlreiche Outdoorküchen, genießen Sie exklusiv für Sie gegrillte Köstlichkeiten von Grillprofi Mario Franzky (Tasty-BBQ) und Markus Jakob (Ostthüringen BBQ) oder Leckereien von fish 2 go.

In der Showküche zeigt Volker Hecht von der Kochschule Kochkultur in Cottbus pikante Aufstriche, frische Brote und mehr.

Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns das 25-jährige Firmenjubiläum

von Kaden Küchen in Königs Wusterhausen am Samstag, den 24. September, von 10:00 bis 15:00 Uhr!

Kaden Küchen

Cottbuser Straße 14-15

15711 Königs Wusterhausen

www.kaden-kw.de